Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından ’Kadının Eli, Toprağın Bereketi’ sloganıyla düzenlenen ’Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ etkinliğinde 13 ilçeden gelen yaklaşık 6 bin üretici kadınla bir araya geldi.

Tarsus Gençlik Kampında büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen programda Başkan Seçer ve Meral Seçer, davul-zurna eşliğinde kadınların yoğun ilgisiyle karşılandı. Etkinlikte konuşan Başkan Seçer, "Enerjimiz çok yüksek. Çünkü sizler varsınız. Sizler var olduğunuz sürece bu ülke her zaman daha iyi yerlere gelir" dedi.

"Üretim; bir toplumun her şeyi, geleceği, bağımsızlığıdır"

Kadınların üretimdeki rolünün önemine dikkat çeken Seçer, "Çiftçi demek, üretmek demek. Üretim; bir toplumun her şeyi, geleceği, bağımsızlığıdır. Çalışmadan, alın teri dökmeden güçlü bir toplum olunmaz. Bu nedenle 2019’dan bu yana ‘üreten insan belediyemizin başının tacıdır’ diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Siz üretin, biz sizi her alanda destekleyelim"

Kadınların ekonomik özgürlüğüne kavuşması için her türlü desteği verdiklerini belirten Seçer, "Biz kadınlara, ‘Siz yeter ki çalışın, dimdik ayakta olun’ diyoruz. Hizmetlerimiz durmadan devam edecek. Siz üretin, biz sizi her alanda destekleyelim" diye konuştu.

Tarımın stratejik önemine vurgu yapan Seçer, "Tarım olmazsa aç kalırız. Gelecekte savaşlar su ve gıda için çıkacak. Onun için toprağımıza sahip çıkacağız. Bu vatan hepimizin" şeklinde konuştu.

Belediyelerin sosyal politikalara ağırlık vermesi gerektiğini belirten Seçer, "Türkiye’de yaklaşık her 6 kişiden biri yardıma muhtaç. Biz Mersin Büyükşehir olarak sosyal politikalara öncelik veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçer, sosyal yardım bütçesini yüzde 80 artırarak 1,5 milyar liraya çıkardıklarını da kaydetti.

Kadın danışma merkezlerinden hanım evlerine, çocuk gelişim merkezlerinden üretici atölyelerine kadar birçok hizmeti anlatan Seçer, "Kadınların üretime katılması için tüm ilçelere atölyeler açacağız. Çocuklarımız için de yeni kampüsler kuruyoruz. Silifke, Mut, Anamur ve Erdemli sırada" dedi.

"Kadınlar toplumun ve tarımın bel kemiğidir"

Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer ise kadınların üretimdeki yerinin hayati olduğunu belirterek, "FAO araştırmalarına göre dünyayı küçük aile çiftlikleri doyuruyor. Bu ailelerin mihenk taşı kadınlardır. Kadınların üretim isteği olmasa bunların hiçbiri olmaz" diye konuştu.

Kadınların, cumhuriyetin kazanımlarını korumada büyük rol üstlendiğini vurgulayan Meral Seçer, "Kurtuluş Savaşında kadınlar nasıl hikayeler yazdıysa, bugün de kadınlar Mersin’de yeni hikayeler yazıyor. Hepimiz Atatürk’ün mirasının muhafızıyız" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşmaların ardından üretici kadınlar, kendi ürünlerinden oluşan hediyelerini Başkan Seçer ve Meral Seçer’e takdim etti. Program yemek ikramı ve Türk Halk Müziği Orkestrası konseriyle sona erdi.