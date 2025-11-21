Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ)’nin 2026 yılı bütçesi 13 milyar 840 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edilirken, Başkan Vahap Seçer yatırımların sürdüğünü ve kentte yaşanan su kesintisinin en kısa sürede giderileceğini açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün 2025 Yılı Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı 2. Birleşimi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıda komisyonlara havale edilen maddeler ile MESKİ’nin 2026 Mali Yılı Bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Seçer, MESKİ Kasım Ayı Olağan Genel Kurulunun 2. birleşiminde 2026 Mali Yılı Bütçesi üzerine yaptığı kapsamlı sunumda önemli değerlendirmelerde bulundu. Seçer, 2026 Mali Yılı Bütçesiyle ilgili yaptığı sunumda 2025 yılı gelir-gider bütçe gerçekleşme oranlarını paylaşarak, "Yıl sonu itibarıyla, hem gelir bütçemizde hem gider bütçemizde yüzde 86’lık bir gerçekleştirme oranı tahmin ediyoruz. 2025 yılı bütçemiz 10 milyar 749 milyon 950 bin TL iken, 2026 yılında bütçemiz yüzde 29 artışla 13 milyar 840 milyon TL düzeyine erişecek" ifadelerini kullandı. 2026 gider bütçesi dağılımını da aktaran Seçer, personel giderlerinin toplam bütçenin yüzde 27’sini oluşturduğunu, yatırım ve asfalt bakım-onarım dahil sermaye giderlerinin ise yüzde 45 paya sahip olduğunu ifade etti. Bu iki kalemin toplam bütçenin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturduğunu belirtti.

"MESKİ kâr amaçlı bir kamu şirketi değil"

Sunumunda 2014-2019 dönemine de değinen Seçer, Büyükşehir Belediyesinin bütün şehir statüsüne kavuştuğu 2014 yılından bu yana MESKİ’nin sorumluluk alanının genişlediğini hatırlattı. Seçer, Sular İdaresi’nin doğası gereği kâr amacı güden bir kurum olmadığını vurgulayarak, "MESKİ demek yatırım demek, kâr amaçlı bir kamu şirketi değil. Su bedeli hala İSKİ Kanunu’na göre belirleniyor. Su faturalarından elde edilen gelirlerle hiçbir Sular İdaresi görevini yapamaz. Mümkün değil, bu çark dönmez. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi, hem ulusal hem uluslararası finans kurumları nezdinde, Büyükşehir Belediyesinin kefaleti ile son derece itibarlı bir kurumdur. Biz hem hibe hem kredi temininde ve bunu iç mevzuatlara uygun şekilde, merkezi yönetimin yurt dışından sağlanacak kredilerin temin izninde bir zorluk yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirdiği sunumda 2014 yılındaki bütçenin yüzde 21,78’inin yatırıma dönüştüğünü hatırlatan Seçer, sonraki yıllarda yatırım payının arttığını, 2019 yılına kadar bazı yıllarda bu oranın yüzde 40’ların üzerine çıktığının bilgisini paylaştı. Harcama giderlerine göre sınıflandırılmış olan ‘2026 Yılı Bütçe Gider Özeti’ni de Meclis üyeleri ile paylaşan Seçer, bunların toplam bütçesinin 13 milyar 840 milyon TL olduğunu kaydetti.

"Ana boru hattında su sızıntısı oldu, en kısa sürede düzelteceğiz"

Kentte yaşanılan su kesintilerine dair açıklama yapan Seçer, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)’nin yaptığı Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Projesi ile Büyükşehir Belediyesinin Hal Katlı Kavşağı Projesinin kesiştiği noktadan geçen ana boru hattında ön görülemeyen bir sorun nedeniyle kesinti olduğunu söyledi. Tarsus Berdan Barajı’ndan Mersin’in Akdeniz, Mezitli, Yenişehir ve Toroslar ilçelerine su taşıyan MESKİ’nin ana boru hattındaki kaynaklarda açılmalar ve contalardan su sızması olduğunu belirten Seçer, deplase çalışmalarını yaparak en hızlı şekilde su vereceklerini vurguladı.

Ana boruda yaşanılan sızıntıdan dolayı gece saat 23.00’da MESKİ ekibi ile toplantı aldıklarını söyleyen Seçer, "Toplantıda; ‘Biz bunu bekleyemeyiz, mahcup oluruz. Bizim bunu durdurmamız lazım, siz saat 01:00 gibi tribünleri kapatın, biz bunu halka izah ederiz’ dedik. Ve o saatte Mezitli ve Yenişehir’de sorun olan bölgelere suyu aktardık. Onun için bugün Akdeniz ve Toroslar’da kesintiler oldu" diyerek, bu ilçelerdeki kesintiyi de kısa sürede sona erdireceklerini belirtti. Ekiplerin hummalı bir şekilde çalışmaları devam ettirdiklerini belirten Seçer, "Bugün açıklamalarımızı yaptık, biz vatandaşa daha kötü bir senaryo duyurduk. Gece 00.00 itibari ile bütün çalışmaları bitirip suyu vereceğiz. Kesinti şehrin tamamında olmadı. Biz gece 00.00’da tekrar suyu vereceğiz. Sabah saatlerinden sonra sistemde toparlanma olacak, öğle saatlerinden itibaren şehrin her bölgesinde su tedarikinde bir sorun kalmayacağını planladık" diye konuştu.

"Su kesintisi konusunda vatandaşlarımın hoşgörüsüne sığınıyorum"

Vatandaşların su kesintisi nedeniyle serzenişlerinde haklı olduğunu belirten Seçer, empati yaptığını ve üzgün olduğunu söyledi. Yaşanılan sorunun tamamen istem dışı olduğuna dikkat çeken Seçer, " ‘Hata, yanlış olmaz, öngörülemeyen sorunlar ortaya çıkmaz’ demiyorum ama lütfen sizde kendinizi benim yerime koyun. Ne yapılabilirse emin olun ben onu yapıyorum. Şu anda herkes teyakkuzda ve umarım en kısa sürede sisteme suyu bağladığınız zaman problem geçmiş olacak. Vatandaşlarımıza üzüntü verdik, onların hoşgörüsüne sığınıyorum. Onlar beni anlıyorlardır, bu konuda ne kadar hassas olduğumu biliyorlardır. Umut ediyorum bundan sonra daha dikkatli oluruz"şeklinde konuştu.

Bu tip deplase çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Seçer, "Buradan da edindiğimiz deneyimle daha dikkatli davranırız, uzun süre şehrimizi susuz bırakmayız. 2 yıldır yağış yok ama MESKİ dişe dokunur bir su kesintisi yaşatmadı" diyerek, muhtemel bir soruna karşı önlemler alarak en az sorunla alt yapı işlerini yapacaklarına değindi.