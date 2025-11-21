Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni, Ankara’da gerçekleştirildi. Törende Mersin OSB, "En çok katkı veren OSB’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile birlikte Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Orgun, Bedri Akyüz, Hasan Yıldırım ve Bölge Müdürü Halil Yılmaz’ın da katıldığı tören, OSB başkanları ve sanayicilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Türkiye genelinde en çok katkı sunan 10 OSB’nin ödüllendirildiği kategoride yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli, "Bu ödül sadece bizlerin değil, tüm sanayicilerimizin katkılarıyla alınmış bir ödüldür. Mersin her geçen gün büyüyen ve gelişen bir kent. Bu tür ödüller bizlerin doğru yolda olduğunun bir göstergesi" dedi.