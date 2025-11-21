Mersin Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen yangın tatbikatında bina 3,5 dakikada tahliye edilirken, senaryo gereği mahsur kalan bir kişi itfaiye ekiplerince başarıyla kurtarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda, muhtemel acil durumlara karşı hazırlık kapsamında yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikat senaryosu gereği, birinci katta klima ünitesinden kaynaklanan yangın alarmının devreye girmesiyle birlikte bina tahliye süreci başlatıldı. Yangın alarmının ardından binada çalışan personel tahliye edildi. Tüm binanın tahliyesi standartlara uygun olarak 3,5 dakikada gerçekleştirildi.Tahliye sonrasında birim sorumluları personel yoklamalarını gerçekleştirdi. Senaryo gereği binada kalan bir kişi de olay yerine hızla gelen itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

"Personel tahliyesi, standartlara uygun bir sürede gerçekleşti"

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Amiri Muharrem Çavdar, senaryo gereği bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu tatbikata göre, birinci katta klima ünitesinden kaynaklanan bir yangın çıktı. Yangını gören personel, binanın yangın alarm butonlarına bastı. Akabinde personel, binanın yangın merdivenleri ve alt kattan tahliye edildi. Tahliye süresi ortalama 3,5 dakika sürdü ki, bu standartlara uygun bir değerdir" dedi.

Birimlerin kendi aralarında personel yoklamalarını yaptığını ve yoklamalarda bir kişinin senaryo gereği alt katta mahsur kaldığı ve zehirli gazlardan etkilendiğinin gözlemlendiğini aktaran Çavdar, "‘Binaların yangından korunması’ yönetmeliği gereği binada bulunan kurtarma ve ilk yardım ekibindeki arkadaşlar yangına ve dumana maruz kalan yaralı personelin koordinatlarını itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, solunum setleri ve tam teçhizatlı olarak içeriye girdiler. Zehirli gaza maruz kalan kişiye maske takarak, dışarıya tahliyesini gerçekleştirdiler" diye konuştu.

"Büyükşehir İtfaiyesi personel ve ekipman olarak çok iyi duruma geldi"

Günde en az 3 birime eğitime gittiklerini belirterek, temel yangın ve yangın tüpü söndürme eğitimlerinin hem uygulamalı hem de teorik olarak verildiğini kaydeden Çavdar, İtfaiye Teşkilatı’nın son 6 yıl içerisinde personel ve ekipman donanımı olarak çok iyi duruma geldiğini ve Çukurova Bölgesinin en iyisi olduğunu söyledi. Bundan dolayı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkürlerini sunan Çavdar, "Amacımız, ulusal anlamda bir itfaiye teşkilatı oluşturmak. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak 7/24 görev başındayız. Mersin’i, olabilecek bütün doğal afetlerden, kazalardan, yangınlardan en az zararla kurtarmak için canla başla mücadele ediyoruz" ifadelerine yer verdi.