Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, yeni yıl münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Özel yayınladığı mesajda, “Bir yılı daha geride bırakırken, 2024’ün zorluklarını ve güzelliklerini hep birlikte yaşadık. Yeni bir yılın, hepimize yeni umutlar, yeni hedefler ve yeniliklerle dolu bir başlangıcı sunacağına eminim. 2025 yılına adım atarken, geçmişte yaşadığımız deneyimlerin bize öğrettikleriyle daha güçlü, daha kararlı ve daha huzurlu bir Bozdoğan olma yolunda ilerleyeceğimize olan inancım tamdır. Geride bıraktığımız yıl boyunca şehrimizi daha yaşanabilir kılmak, yaşam kalitesini artırmak ve tüm vatandaşlarımıza eşit fırsatlar sunmak için önemli adımlar attık. Şimdi, 2025 yılına yönelik hayallerimizi gerçeğe dönüştürme zamanı. Her birinizin katkılarıyla, ilçemizi daha da güzelleştirmek, kalkındırmak ve geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışacağımıza yürekten inanıyorum. 2025 yılında da şehrimizdeki tüm sorunları birlikte aşacak, dayanışma ve birlik içinde daha güçlü bir toplum oluşturacağız. Belediyemiz, her daim halkının yanında olacak, sizlerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için durmaksızın çalışacak. İlçemizde her alanda daha modern ve daha mutlu bir yaşam için projelerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Özel yeni yılda temennilerini dile getirerek, “2025 yılının, aynı zamanda sevgiyi, saygıyı ve hoşgörüyü daha çok paylaştığımız bir yıl olmasını diliyorum. Hep birlikte, daha aydınlık bir geleceğe doğru adım atacağız. Bu duygularla, 2025 yılı sizlere sağlık, mutluluk ve başarı getirsin. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz huzurlu ve barış dolu bir yıl dilerim. Yeni yılın, tüm hemşehrilerimize, ülkemize ve dünyamıza barış, refah ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Mutlu yıllar” dedi.