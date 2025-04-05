Aydın’ın Söke ilçesinde narkotik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bir çok kişi uyuşturucu madde sattığı tespit edilen F.K. isimli şüpheli düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Şüpheli F.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.