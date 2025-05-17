Aydın’ın Koçarlı ilçesinde beyaz altın olarak bilinen pamuğun zararlılardan korunması amacıyla haftalık kontroller gerçekleştirilirken, bazı bölgelerde pamukta dökülmeye sebep olan trips ve bozkurt yoğunluğu tespit edildi.

Aydın tarımının tansiyonunu belirleyen pamukta sezon hareketliliği devam ederken, Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pamuk tarlalarındaki haftalık kontrollerine devam ediyor. Beyaz altın için sahaya inen ekipler, pamuk zararlılarının takibinin yapılması amacıyla arazileri kontrol etti. Yapılan incelemelerin ardından bazı bölgelerde trips ve bozkurt yoğunluğu görüldü. Pamukta dökülmelere yol açan bu zararlılar ile mücadele edilmesine dikkat çeken ilçe tarım yetkilileri, pamuk üreticilerini arazi taramalarını yaptırma ve ilaçlama yapmaları çağrısında bulundu.

Konu ile ilgili Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "İlçemizde pamuk ekimi yapılan alanlarda ziraat mühendislerimizin yapmış olduğu kontrollerde genel durumun iyi olduğu, bazı tarlalarda trips ve bozkurt yoğunluğunun fazla olduğu gözlemlenmiştir. Üreticilerimizin pamuk tarlalarını kontrol ederek trips yoğunluğunun fazla olduğu arazilerinde ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapmalarını tavsiye etmekteyiz. Detaylı bilgiyi İlçe Müdürlüğümüzden alabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.