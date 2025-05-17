Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumartesi Pazarı’nda hem vatandaşların hem de esnafların alışveriş deneyimini iyileştirmeye yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, pazarda satış yapan esnafa fiyat etiketi dağıtarak, ürünlerin şeffaf ve kolay anlaşılır şekilde halka sunulması için çalışma yaptı. Pazar yerinin giriş ve çıkış noktalarına ise motosiklet girişinin yasak olduğunu belirten uyarı tabelaları yerleştirilerek, alanın güvenliği artırıldı. Nazilli Belediyesi yetkilileri, hem vatandaşın güvenliği hem de esnafın sağlıklı koşullarda hizmet verebilmesi adına bu tür denetim ve düzenleme çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.