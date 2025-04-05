Aydın Süper Amatör Lig’de yıllar süren mücadelenin ardından şampiyonluğa adım adım ilerleyen ve bir üst lige çıkmaya artık ramak kalan Aydınspor’da, Kulüp Başkanı Erhan Özlüer’in sosyal medya paylaşımı gündem oluşturdu. Takımın lider konumda olmasına rağmen şehirde yeterli coşkunun oluşmamasına sitem eden Özlüer, Aydın halkına seslenerek, "Bu işte bir terslik var!" dedi.

Kulüp Başkanı Erhan Özlüer, Aydınspor’un yıllar sonra amatör kümeden çıkma şansını yakaladığı bu kritik dönemde, şehirde bayrak dahi asılmamasını sert ifadelerle eleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Yıllar sonra şehrin takımı Aydınspor bir üst lige çıkıyor, amatörden kurtuluyor. Şehirde bir Allah’ın kulu ne evine ne de işyerine 1 bayrak asıyor. Biz bu mücadeleyi kimin için veriyoruz? Hani şampiyonluk gelince yer yerinden oynayacaktı! Her yer siyah-beyaz olacaktı? Bu işte bi terslik var, anlaşılan yavaş yavaş gerçeklerle yüz yüze geliyoruz! Ya Aydınspor şehrin takımı değil, ya da şehir Aydınsporlu değil!"

Bu paylaşım, hem taraftarlar hem de şehirdeki sporseverler arasında tartışma oluşturdu. Birçok kişi kulübün haklı mücadelesine sahip çıkılması gerektiğini belirtirken, bazı kesimler ise şehirdeki ilgisizliğin nedenlerini sorguladı.

Kritik maç Pazar günü

Aydınspor, şampiyonluk yolundaki bir diğer önemli sınavını bu hafta sonu verecek. Siyah-beyazlı ekip, 6 Nisan Pazar günü saat 15.00’te Adnan Menderes Stadyumu’nun 1 No’lu Yan Sahası’nda Kardeşköyspor ile karşı karşıya gelecek.