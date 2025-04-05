Türkiye’de en yoğun emeklinin yaşadığı şehirlerde biri olan Aydın’da köylerde yaşayan aileler yeniden inek edinmeye başladı. Aydın Celepler ve Kasaplar Odası’nın eski başkanı İsmail Kadı, inek bakmaya imkanı olan ailelerin kendi süt, yoğurt ve peynirlerini kendileri sağlamak için yeniden inek edinmeye başladığını belirtti.

Aydın’da her hafta Cuma sabahları kurulan hayvan pazarı, bu hafta yağış ve aşırı sise rağmen yoğun bir katılımla açıldı. İnek alışverişinin oldukça yoğun olduğu pazarda, genç ve verimli ineklerin işletmelerden ziyade aileler alınmaya başlandığı belirtildi.

"İmkanı olan için hem ekonomik hem de sağlıklı"

Pek çok hastalığın yaygın hale gelmesi ve gıdada yaşanan hileler ortaya çıktıkça insanların imkanları ölçüsünde güvenli gıda ile beslenmeye özen gösterdiğini belirten Aydın Celepler ve Kasaplar Odası’nın önceki dönem başkanı İsmail Kadı, bu kapsamda ailelerin eski dönemlerde olduğu gibi kendi ihtiyacını karşılamak için inek edinmeye başladığını belirtti. Kadı, "Eskiden ‘para her şeyi alır’ anlayışı vardı. Şimdi para her şeyi alıyor ama sağlığı alamıyor. Bu nedenle pek çok kişi tüketeceği gıdayı ya güvendiği kişi ya da kurumdan alıyor imkanı varsa kendi üretiyor. Bu nedenle şimdi köyde yaşayıp inek bakmaya imkanları elverişli olan herkes, sırf para kazanmak için değil sağlıklı beslenmek ve güvenli gıdaya ulaşmak için inek edinmeye başladı. Vatandaş ineğinin sağını ile hem kendisi besleniyor hem de çevresine satış yapıp üç beş kuruş harçlık çıkarıyor. Hem de ineğin buzağısını besleyip büyüterek birikim yapmaya çalışıyor" dedi.