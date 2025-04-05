Treyler ve üstyapı ekipmanları sektöründe mühendislik ve tasarım alanlarındaki başarılarıyla global pazarda önemli bir konumda bulunan OKT Trailer, 2025 yılında da Petroleum İstanbul fuarındaki yerini alacak. Akaryakıt taşımacılığı alanında devrim niteliğindeki yeni ürünleriyle fuara katılacak olan OKT Trailer, sektördeki yenilikçi vizyonunu bir kez daha gözler önüne serecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) başta olmak üzere, enerji sektörüne yön veren kamu kurumları ile özel sektörün önemli temsilcilerini bir araya getiren Petroleum İstanbul 2025, sektörün en prestijli buluşmalarından biri olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu önemli organizasyonda OKT Trailer, sektöre yön veren iki özel ürünüyle dikkatleri üzerine çekecek. Fuarda sergilenecek ürünlerin başında, aerodinamik tasarımıyla sınıfında fark oluşturan ve benzersiz bir konuma sahip olan Sirius Tanker yer alacak. Uluslararası arenada iki prestijli tasarım ödülüne layık görülen Sirius, yalnızca çarpıcı bir görünüme değil, aynı zamanda yüksek işlevselliğe de sahip. Yenilikçi ve fütüristik çizgileriyle öne çıkan bu özel model, aerodinamik gövdesi sayesinde yakıt tüketimini azaltarak taşıma verimliliğini maksimuma çıkarıyor. Sirius, bu sayede küresel pazarda tanker treyler segmentinde dikkat çeken ve öncelikli tercih edilen ürünlerden biri olmayı başarıyor. Tasarım ve işlevselliği ustaca bir araya getiren Sirius, sürdürülebilir taşımacılık hedefleri doğrultusunda işletmelere hem çevresel hem de ekonomik anlamda önemli katkılar sunuyor.

OKT Trailer’ın fuarda sergileyeceği bir diğer dikkat çekici ürün ise lansmanı Petroleum İstanbul 2025 kapsamında ilk kez gerçekleştirilecek olan yeni nesil hafifletilmiş tanker olacak. Şirketin Ar-Ge ve mühendislik birimleri tarafından titizlikle geliştirilen bu ürün, OKT Trailer tarihindeki en hafif tanker olma özelliğini taşıyor. Bir önceki modellere kıyasla tam bin kilogram daha hafif olan yenilikçi tanker, sektörde devrim niteliğinde bir gelişmeyi temsil ediyor. Daha düşük yakıt tüketimiyle işletme maliyetlerini minimize eden, aynı zamanda daha yüksek taşıma kapasitesiyle lojistik süreçlerde maksimum verimlilik sunan bu model, hafif yapı ile dayanıklılığı ideal bir dengede buluşturuyor.

Kurulduğu günden bu yana müşteri odaklı yaklaşımı ve yüksek kalite standartlarıyla sektörüne öncülük eden OKT Trailer, yalnızca üretim gücüyle değil aynı zamanda satış sonrası servis hizmetleri, belgelendirme süreçleri, test ve muayene faaliyetleri ile de sektörde fark oluşturmaya devam ediyor. Özellikle ADR sertifikalı tankerler konusundaki uzmanlığıyla ön plana çıkan firma, yurt içi ve yurt dışında akaryakıt taşımacılığı alanında güvenilir çözüm ortağı olmayı sürdürüyor.

OKT Trailer, 24–26 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan Petroleum İstanbul 2025’te, 11. Hol B170 ve C100 numaralı stantlarda ziyaretçilerini ağırlayacak. Yenilikçi ürün gamı, mühendislik kabiliyeti ve sürdürülebilir taşımacılık vizyonuyla sektöre yön veren firma yetkileri fuar süresince tüm iş ortaklarını ve sektör profesyonellerini stantlarına davet etti.