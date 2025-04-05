Aydın’ın Efeler ilçesinde narkotik polisleri, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekipler, her geçen gün başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekliyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri takibe aldıkları M.A.Ç. (24) isimli şüphelinin Ovaeymir Mahallesi’nde bir çok kişiye uyuşturucu maddesi sattığını tespit etti. Şüpheliyi düzenledikleri operasyon ile kıskıvrak yakalayarak gözaltına alan ekipler M.A.Ç.’nin evinde yaptıkları aramada; 7 parça halinde 36 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 12 bin 105 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi. M.A.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.