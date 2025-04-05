Malatya’da 4 Nisan’ı 5 Nisan’a bağlayan gece etkili olan dolu yağışı, başta kayısı olmak üzere birçok tarım ürününde hasara yol açtı. AK Parti Malatya Milletvekilleri İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Abdurrahman Babacan, bölgedeki kayısı bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Milletvekillerine, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı da eşlik etti. Yeşilyurt ilçesinde üreticilerle bir araya gelen heyet, dolu yağışının tarımsal üretime verdiği zararları yerinde inceledi.

"Üreticimizi yalnız bırakmayacağız"

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, tarım sigortası yaptıran veya yaptırmayan tüm üreticilerin hasar tespit çalışmalarının başladığını belirterek, "Kayısımız bizim göz bebeğimiz. Etkili olan dolu yağışı; Akçadağ, Yazıhan, Doğanşehir, Arguvan, Hekimhan ve Yeşilyurt ilçelerimizde kayısı başta olmak üzere birçok tarımsal üründe hasara neden oldu. Tarım İl Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlarımız hemen sahaya indi. Üreticilerimizin zararının karşılanması noktasında elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi.

Ölmeztoprak, depremzede vatandaşlara yeni bir mağduriyet yaşatılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, TARSİM sigortası bulunan üreticilerin en kısa sürede hasar bildiriminde bulunmalarının büyük önem taşıdığını hatırlattı.

"Yeni bir mağduriyete izin verilmeyecek"

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ise yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TARSİM yetkilileriyle gerekli görüşmeleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde de süreceğini belirten Babacan, "Dolu yağışının verdiği zararları en aza indirmek için tüm kurumlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz. Ciddi bir hasar oluşmamasını temenni ediyoruz. Ancak oluşan zararlar varsa, bunların giderilmesi için gereken her türlü adım atılacaktır. 6 Şubat depremleri sonrası zaten sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizin yeni bir mağduriyet yaşamasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu