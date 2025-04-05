Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı Yeniköy Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, CHP İlçe Başkanı Hasan Akın ve Belediye Başkan Yardımcısı Raci Aydemir ile birlikte Yeniköy Mahallesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Arıcı, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek geçmiş bayramlarını kutladı, hal ve hatırlarını sordu ve birlikte çay içerek sohbet etti. Başkan Arıcı, ilçedeki birlikteliği ve dayanışmayı vurgulayarak, halkla olan ilişkilerin önemine dikkat çekti. Başkan Arıcı ve beraberindekiler vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri üzerinde konuştu. Başkan Arıcı, "Hemşehrilerimizle bir araya gelip geçmiş bayramlarını kutladık, hal hatır sorduk, sıcak çaylarını içtik. Birlik ve beraberlik içinde, dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz. Bizleri samimiyetle karşılayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.