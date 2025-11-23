Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde çıkan arazi yangını, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçramıştı. Yangın, itfaiye ekipleri, orman görevlileri ve vatandaşların yoğun çabasıyla güçlükle kontrol altına alındı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, yangın sonrası yaptığı açıklamada hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu: "Değerli hemşehrilerim, lütfen daha dikkatli olalım. Arazi ve bahçe temizliği için kesinlikle ateş yakmayalım. En küçük kıvılcım bile büyük felaketlere yol açabilir"

Başkan Özel, yangının büyümesinde rüzgarın etkisine dikkat çekerek, benzer durumların yaşanmaması için herkesin duyarlı olmasını istedi. Ayrıca saha mücadelesine katılan tüm ekiplere ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti.