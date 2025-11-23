Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin sadece bir meslek icra etmediklerini; geleceğe yön veren, toplumun gelişiminde kritik rol üstlenen bir vazifeyi yerine getirdiklerini belirtti.

Öğretmenlerin çocukların hayatında bıraktığı izin ömür boyu hissedildiğini vurgulayan Şahin, onların taşıdığı sorumluluğun büyüklüğüne dikkat çekti. Şahin, mesajında, "Ömür boyu süren öğrenme yolculuğunda en güçlü rehber öğretmenlerimizdir. Bir çocuğun zihnini bilgiyle buluşturan, yüreğini değerlerle besleyen, karakterini şekillendiren öğretmenlerimiz; ülkemizin güçlü yarınlarının teminatıdır. Sevgiyle yaklaşan bir sözün, sabırla verilen bir bilginin, özveriyle gösterilen bir emeğin bir evladımızın hayatını nasıl değiştirdiğini hepimiz biliyoruz. Bizler, ilme ve eğitime önem veren köklü bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu köklü mirasın geleceğe taşınmasında öğretmenlerimizin üstlendiği rol eşsizdir. Türkiye’nin her köşesinde, zorlu şartlarda dahi görevini büyük bir fedakarlıkla sürdüren öğretmenlerimiz, toplumumuzun vicdanını ve değerler dünyasını ayakta tutan en önemli güçtür. Gençlerimizin düşünme becerilerinin gelişmesi, merak eden, üreten, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri, öğretmenlerimizin sabırlı rehberliği sayesinde mümkün olmaktadır. Onların bir öğrencinin potansiyelini keşfetmek için sarf ettiği çaba, geleceğe atılan en sağlam adımdır. Elbette ki eğitimde fiziki yatırımlar önemlidir; ancak asıl değeri veren, o mekânları bilgiyle, sevgiyle ve hikmetle dolduran öğretmenlerimizdir. Bir çocuğun gözündeki umudu büyüten, ona yeni ufuklar açan da yine öğretmenlerimizin emeğidir. Bu nedenle öğretmenlerimizin her bir adımını, ülkemizin yarınlarına yapılmış kıymetli bir yatırım olarak görüyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en samimi duygularımla kutluyorum. Eğitim yolculuğumuzda emeği olan her bir öğretmenimize sağlık, huzur ve başarı diliyorum" ifadelerine yer verdi.