SAMSUN (İHA) – Samsun’un İlkadım Belediye Meclisi’nde konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Ortak akılla aldığımız kararlar ve yapacağımız çalışmalar, ortak sevdamız olan İlkadım’ın gelişmesine ve daha iyi noktalara gelmesine olanak sağlıyor" dedi.

İlkadım Belediye Meclisi Şubat Ayı Kapanış Toplantısı, İlkadım Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında gerçekleştirildi. Komisyonlara devredilen gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında söz alan Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadım için tüm meclis üyelerimizle birlikte gayret içerisindeyiz" diye konuştu.

İlçeye değer katacak projelerin hayata geçirileceğini söyleyen Başkan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi olarak meclis üyelerimizle birlikte İlkadım için uyumlu bir şekilde çalışmalarımız yürütüyoruz. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyemizle de ilçemiz için istişareli ve koordineli çalışmalar yapıyoruz. Ortak akılla aldığımız kararlar ve yapacağımız çalışmalar, ortak sevdamız olan İlkadım’ın gelişmesine ve daha iyi noktalara gelmesine olanak sağlıyor. İlkadım için emek veren, sahada vatandaşları dinleyen ve onların sorunlarını çözmek adına mesai harcayan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Hazırlıklarını sürdürdüğümüz ve önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz, İlkadım’a değer katacak projelerimiz ve çalışmalarımız var. Bunların hemşehrilerimizle buluşturulması için gayret ve çaba gösteren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.