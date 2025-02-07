Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, evsel ve çevresel atıkların atık su terfi merkezlerinde zarara neden olduğunu belirterek, vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi. Kurum, 1 milyon 680 bin liraya mal olacak temizlik ve bakım onarım çalışmaları ile 200 ton atığın temizleneceğini ifade etti.

SASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımlarına devam ediyor. Kırsal ilçelerde içme suyu çalışmalarını sürdüren SASKİ, yeni yağmursuyu hattı imalatlarının yanı sıra eski kanalizasyon hatlarını da büyütüyor. Şebekelerdeki atık suları biyolojik arıtma tesislerine ileten 18’i merkez ilçelerde olmak üzere toplam 74 adet atık su terfi merkezine sahip olan kurum, tesisleri sürekli aktif halde tutmak için büyük bir çaba sarf ediyor.

Kurumun Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, Atakum ilçesinin Yalı, Yeşilyurt, Çakırlar Yalı ve İncesu Yalı Mahallelerine hizmet veren 5 adet atık su terfi merkezinde geniş kapsamlı çalışma başlattı. Kanalizasyon şebekelerine giren kum, taş, çakıl, moloz, ağaç parçaları ile şebekelere atılan tuvalet kağıdı, ıslak mendil, çocuk bezi, plastik ve cam şişeler, poşet, konserve kutusu ve tekstil ürünleri başta olmak üzere çok çeşitli evsel ve çevresel atıkların tesislere vereceği zararı önleyecek çalışmada; motor, pompa, vana ve çekvalf gibi mekanik ekipmanlar bakım onarımdan geçiriliyor. Ayrıca tesis giriş ızgaraları ve çöktürme havuzları da atıklardan temizleniyor.

200 ton atık temizlenecek

Atık su terfi merkezlerinin hijyen ve sağlık açısından üstlendikleri role dikkat çeken SASKİ, 1 milyon 680 bin liraya mal olacak temizlik ve bakım onarım çalışmaları ile 200 ton atığın temizleneceğini ifade etti. Evsel ve çevresel atıklar sebebiyle ızgaraların, havuzların ve mekanik ekipmanların işlevlerini yerine getirmekte zorlandığının altını çizen SASKİ Genel Müdürlüğü, katı atıkların pompaların fanlarını aşındırarak su basma kabiliyetlerini azalttığını ve büyük boyutlu atıkların ise pompaları sıkıştırarak yakabildiğini belirtti. Kanalizasyon şebekelerine atılan evsel atıkların tıkanıklığa neden olduğu, bu durumun atık suyun yaşam alanlarına akmasına ve kötü koku yayılmasına sebebiyet verdiği ifade edildi.

Vatandaşlardan "Temiz Çevre, Sağlıklı Yaşam" misyonuna destek olmalarını ve atıklarını kanalizasyon şebekelerine atmamalarını isteyen SASKİ Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada: "Zor şartlarda gerçekleşen temizlik çalışmalarında kanalizasyon atığının yanı sıra evsel atık haricindeki atıklara rastlanmakta olup kanalizasyon şebekesinden gelen ıslak mendil, kum, taş, çakıl, ağaç parçaları gibi katı cisimlerin giriş ızgara sistemlerinden temizlenmesi sağlanarak pompa ve mekanik tesisata yüksek maliyetli zararlar vermesinin önüne geçilmektedir" ifadelerine yer verdi.