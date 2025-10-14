Babadağ Belediyesi tarafından 17-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 7’inci BabaFest Festivaline Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral tüm vatandaşları davet etti.

17-19 Ekim tarihleri arasında Babadağ Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 7’inci BabaFest için hazırlıklar devam ediyor. Babadağ Belediyesi ile Bizim Medya Fuarcılık işbirliğinde düzenlenen festivalde 17 Ekim Cuma günü Mansur Ark, Çelik, Zeynep Dizdar sahne alacak. 18 Ekim 2’nci gününde Çadır kampı ve Tuğçe Kandemir Konseri ile unutulmaz gece yaşanacak. 19 Ekim tarihinde ise sabah öğlen 12.00’de başlayacak olan Off-Road gösterileri ile festival son bulacak.

Babadağ’ı güzelleştirmek ve ismini Dünya markası haline getirmek için ve Babadağlı vatandaşların eğlence dolu hatıra biriktirmeleri amacıyla 7’inci BabaFest’i düzenlediklerini belirten Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, "Bu yıl BabaFest’in 7’incisini gerçekleştiriyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda dolu dolu eğlenceli ve sürprizlerle dolu bir festival bizleri bekliyor. Bir yandan Babadağ’ı güzelleştirme çalışmalarımız devam ederken Bir yandan da festival hazırlıklarımız sürdürüyoruz. 17-18-19 Ekim tarihlerinde Babadağ’da, müzik, sanat, kültür ve eğlence iç içe olacak Bir birinden güzel etkinliklerle BabaFest sizleri bekliyor. 19 Ekim Pazar günü Off-Roald gösterilerinde heyecan doruğa çıkacak Bu festivali sakın kaçırmayın. Tüm vatandaşlarımı 17-19 Ekim tarihlerinde Babadağ’a bekliyoruz" dedi.