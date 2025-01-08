Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Dutluca Mahallesi sakinlerinden gelen talepleri yerine getiriyor.

Geçtiğimiz hafta sonu ilçeye bağlı Dutluca Mahallesini ziyaret eden Başkan Hamamcı, mahalle sakinlerinden gelen talepleri bekletmeden tamamlamak için gerekli planlamayı yaparak çalışmalara başladı. İnönü Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkan Hamamcı’nın talimatları doğrultusunda mahallede meydanında bulunan çeşme ve çeşme giderinin tamiri, ağaç budama, mahalle mezarlığı karşısında koruge boru döşenmesi ve yol iyileştirme çalışmaları yapıldı. Öte yandan İnönü Belediyesi Dutluca Sosyal Tesisleri’nde başlatılan çalışmalar doğrultusunda tesiste bulunan kıraathane tavan kaplaması ve her türlü sosyal etkinliğin yapıldığı çok amaçlı salona ısıtma sisteminin ve kalorifer sisteminin yapılasına başlandı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı belirtilirken Başkan Hamamcı da çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirtti.