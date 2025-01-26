Aydın’ın Buharkent ilçesinde sömestr tatiline giren öğrenciler için ’Arkadaşım ben geldim’ isimli çocuk oyunu sahnelenecek.

Aydın’da 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile birlikte il genelinde 189 bin 372 öğrenci sömestr tatiline girerken, Buharkent ilçesindeki öğrenciler Buharkent Belediyesi tarafından sahnelenecek tiyatro oyununda bir araya gelecek. 31 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek olan ’Arkadaşım ben geldim’ isimli tiyatro için hazırlıklar tamamlanırken Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, tüm öğrencileri tiyatroya davet etti. Muğlalı ünlü oyuncu Gülnihal Demir’in sahne alacağı müzikli danslı çocuk oyunu 31 Ocak Cuma günü 2 seans olarak saat 14.00 ile 16.00’da Buharkent Belediyesi Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonu’nda sahnelenecek.

Çocuklara sömestr hediyesi amacıyla tiyatro oyunu gerçekleştirdiklerini belirten Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Zafer Kaya’nın yazıp yönettiği ve Muğlalı ünlü oyuncu Gülnihal Demir’in sahne alacağı oyun 31 Ocak 2025 Cuma günü Buharkent Belediyesi Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonunda sergilenecek. Aynı gün 14.00 ve 16.00 saatlerinde iki seans oynanacak ’Arkadaşım Ben Geldim’ oyununa tüm öğrencilerimizi davet ediyoruz" dedi.