Yeni yılın ilk 20 gününde emniyet ve jandarma trafik ekipleri hız ihlali ile EDS'den ayrı ayrı olmak üzere 300'er bine yakın işlem yaptı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılının ilk 20 gününde Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce hız ihlali ile ilgili toplam 296 bin 866 adet işlem yapıldığını duyururken, Elektronik Denetleme Sistemlerinden de (EDS) toplam 289 bin 334 adet işlem yapıldığını açıkladı.

"Trafikte önceliğimiz hız değil, güvenlik olsun" mesajı veren Bakan Yerlikaya, 16-23 Ocak tarihleri arasındaki son bir haftaya yönelik de denetimleri paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1883400553004224637

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 16-23 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan 2 Milyon 200 bin 922 araç denetlendiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 79 sürücüye işlem yapıldığını, hız ihlalinde bulunan 151 bin 321, periyodik muayenesi yaptırılmamış 31 bin 479, Emniyet kemeri kullanmayan 33 bin 644, Sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 12 ve Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 425 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 551 bin 855 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Trafik denetimlerinin bireylerin ve toplumun güvenliği için vazgeçilmezi olduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya, "Denetimler arttıkça, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları da önemli ölçüde azalmaktadır. Lütfen, trafik kurallarına uyalım" mesajını yineledi.