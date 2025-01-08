Geçtiğimiz aylarda coğrafi işaret alarak tescillenen Yenipazar Pidesi’ni tanıtmak için çeşitli çalışmalar yürüten Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, bir GSM operatörü firmasının reklamında Yenipazar Pidesi’nden bahsedilmesinin çok kıymetli olduğunu ifade ederek, reklamda oynayan Kerem Bürsin’i Yenipazar’a davet etti.

Geçtiğimiz sene coğrafi işareti alınan Yenipazar Pidesi’nin tanıtılması adına belediye tarafından 1-3 Kasım 2024 tarihleri arasında Pide ve Gençlik Festivali yapılmıştı. Aydın’ın pidesiyle ünlü ilçesi Yenipazar’da pidenin tanıtımına yönelik çalışmalar yapan Belediye Başkanı Malik Ercan, bir GSM operatörü firmasının reklamında oynayan ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in reklam içeriğinde Yenipazar Pidesi’nden bahsetmesini değerlendirdi.

Sosyal medyada büyük bir beğeni toplayan reklam hakkında konuşan Başkan Ercan, “Pidemizin ulusal çapta böylesine anlamlı bir reklam filminde bahsedilmesinden dolayı gurur duydum. İlçemiz için çok önemli bir sembol olan pidemiz, misafirlerimizin burayı ziyaret etmesini sağlayan değerli bir yiyeceğimiz. Bizler de pidemizin daha çok tanıtılması adına çalışmalarımızı yürüteceğiz. Öte yandan, reklamda oynayan yıldız oyuncumuz Kerem Bürsin’i de Yenipazar’a davet ediyorum. Pidelerimizin tadına bakmasını istiyorum” dedi.