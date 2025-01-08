Türk Prysmian Kablo, 2023 yılında 12,5 milyon TL harcama yaparak Enerji Verimliliği ve Yönetimine En Fazla Harcama Yapan Sanayi ve İhracatçı Şirketler listesinde 21. sırada yer aldı. Türk Prysmian Kablo CEO'su Daniele Mazzarella, gelecekte enerji verimliliğine daha fazla kaynak ayıracaklarını ve Türk sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.BURSA (İGFA) - Türk Prysmian Kablo, 2023 yılında 12,5 milyon TL harcama yaparak Enerji Verimliliği ve Yönetimine En Fazla Harcama Yapan Sanayi ve İhracatçı Şirketler listesinde 21. sırada yer aldı. Türk Prysmian Kablo CEO'su Daniele Mazzarella, gelecekte enerji verimliliğine daha fazla kaynak ayıracaklarını ve Türk sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe yenilikçi çözümleriyle fark yaratan Türk Prysmian Kablo, bu yıl ilki gerçekleştirilen “Enerji Verimliliğine ve Yönetimine En Fazla Harcama Yapan Sanayici ve İhracatçı Firmalar” (Türkiye EN-VERİM 100) araştırmasında önemli bir başarıya imza atarak, 21. sırada yer aldı. , Araştırma anketinin soruları T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı ile Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği’nin (EYODER) öneri ve katkılarıyla hazırlandı. Anket, ihracat sıralamasındaki ilk 1000 ihracatçı firma ile İstanbul Sanayi Odası İlk 500 firmaya gönderilen sorulara verilen yanıtlara göre şekillendi.

Sonuçlar küresel arenada da paylaşılıyor

Araştırma sonuçları, küresel arenada dünyanın fikir liderleri ve uluslararası basınla paylaşılırken, firmalara enerji verimliliği ve yönetimi konusunda referans olması hedefleniyor. Sıralama, şu başlıklar altında oluşturuldu: Enerji verimliliğine en fazla harcama yapan firmalar, enerji yönetimine en fazla harcama yapan firmalar, enerji etüdüne en fazla harcama yapan firmalar, enerji yönetiminde en fazla istihdam yapan firmalar, enerji yönetiminde en fazla kadın istihdam eden firmalar ve enerji yönetimi kapsamında eğitime en fazla harcama yapan firmalar.