Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti ilçe teşkilatlarında gerçekleşen olağan kongreler sonrası Meram, Karatay ve Selçuklu ilçe başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yönetim kurulu toplantılarına katıldı. Ziyaretlerde birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Başkan Altay, “Rabbim gücümüzü ve kuvvetimizi arttırsın. Taşıdığımız en büyük onur Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dava arkadaşı olmak. Onunla aynı bayrak altında siyaset yapmak” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Meram, Karatay, Selçuklu ilçe teşkilatlarında tamamlanan olağan kongreler sonrası ziyaretlerde bulundu.

“Teşkilat en kıymetli alanımız”

Başkan Altay, ilk olarak Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte, AK Parti Meram İlçe Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Munlafalıoğlu’nu ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Yeni yönetime başarılı bir dönem geçirmesi temennisinde bulunan Başkan Altay, “Belediye başkanları olarak, bizim için teşkilat en kıymetli alanımız. Teşkilat sayesinde kadim dostluklar oluşuyor. Çünkü insanlar buraya menfaat için gelmiyor. Herkesin niyeti Allah rızası. Onun için bunu çok önemsiyorum, tekrar hepinize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, desteklerinden dolayı Başkan Altay’a teşekkür ederek, “Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile uzun yıllar birlikte çalıştık. Başkandan ziyade ağabeylik yaptı bizlere. Meram’da uzun yıllardır yapamadığımız işleri 5 yıl içerisinde Konya Büyükşehir Belediye’miz ile çözmüş olduk. Kendilerine minnettarız” diye konuştu. AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu da, aynı heyecanla, ilk günkü aşkla çalışacaklarını ifade ederek, ziyaretleri ve destekleri için Başkan Altay’a teşekkür etti.

“Karatay rekortmen ilçemiz”

Daha sonra Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte; AK Parti Karatay İlçe Başkanlığı görevine seçilen Akif Demirci’ye ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Altay, “Yeni görev alan isimlerin görevi daha iyi yapmak, bayrağı daha yukarı taşımak için gayret ve çaba göstereceklerine olan inancım tam. Merkez ilçe teşkilatlarımız güçlü teşkilatlarımız. İnşallah bundan sonra da aynı kararlılık ve azimle çalışacaklardır. Karatay rekortmen ilçemiz. Her seçimde en başta yer alıyor. Teşkilatımız arkamızda olduğu sürece yapamayacağımız iş yok” açıklamasında bulundu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, seçimlerle yeni bir heyecan yakaladıklarını ifade ederek, “Güzel çalışmalara imza atacağız inşallah. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile ‘Konya Modeli Belediyecilik’ çıtasının daha ileri noktalara taşınması için yol yürüyoruz“ cümlelerini kullandı. AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci ise seçilme sürecinden sonra desteklerini esirgemeyen Başkan Altay’a ve partililere teşekkür etti.

“Selçuklu, çok hızla büyüyor. büyümeye de devam edecek”

Son ziyaretini AK Parti Selçuklu İlçe Başkanlığı’na yapan Başkan Altay, yeni seçilen AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ve yönetimini tebrik etti. Başkan Altay ziyarette, “Selçuklu önemli bir ilçemiz. Bizim ilk göz ağrımız Selçuklu. Gözümüzü burada açtık. Teşkilatçılığı, belediye başkanlığını burada öğrendik. Mahallesini, sokağını bildiğimiz, tanıdığımız dostların olduğu bir ilçedeyiz. Arif başkanımız aldığı çıtayı çok yukarı taşıyacağından eminim. Selçuklu, çok hızla büyüyor. İnşallah büyümeye devam edecek. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Taşıdığımız en büyük onur Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dava arkadaşı olmak. Onunla aynı bayrak altında siyaset yapmak. Bu onuru hem çocuklarımıza hem de torunlarımıza anlatacağız” değerlendirmesini yaptı. AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın teşkilatının ve Konya’nın gururu olduğunu söyleyerek, Konya için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.