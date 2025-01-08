Başkentte iki kişinin büfe önündeki meşrubat dolabını çalarak içecek çaldığı anlar kameraya yansıdı. Büfe sahibi, şikayet için polise gidince 2 büfede daha aynı şekilde hırsızlık yaşandığı ortaya çıktı.

Olay, Altındağ ilçesi Ulus semtinde meydana geldi. Gece 01.00 sıralarında kilitli meşrubat dolabını kıran kimliği belirsiz iki kişi, 10-15 kutu içecek çalarak kayıplara karıştı. Sabah büfeyi açmak için geldiğinde dolabın kapağını kırık gören büfe sahibi Murat Çiğdem, güvenlik kamera kaydını izledikten sonra şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Çiğdem, polis merkezinde kendisiyle beraber 3 büfenin daha soyulduğunu öğrendi.

Aynı gece 3 büfede hırsızlık olayı yaşandığını dile getiren büfe sahibi Murat Çiğdem, “Sabah gelip dükkanı açtığımda dolabın kapağı yere doğru kanırttırılmış şekilde gördüm. Zaten dolap da açıktı. Kamera kayıtlarına baktığımda, iki kişi gelmişler. Biri erketeye yatıyor, biri de dolaptan malzemeyi çalıyor. Polisi aradım, şikayette bulundum. Daha sonra duyduk ki köşedeki büfeyi de soymuşlar. Sonra saat 10 gibi bir arkadaş daha geldi Rüzgarlı Sokakta onun büfesini de soymuşlar. Aynı gece üç tane soygun vakasıyla karşılaştık. Zaten polise gittiğimizde yüzleri de zaten apaçık ortada” diye konuştu.

Dolaptan 10-15 kutu içecek çaldıklarını aktaran büfe sahibi Çiğdem, “İçecek almışlar. Zaten kamarada görünen on, on beş adet. Birini görüyorlar, kaçıyorlar, yoksa hepsini komple götüreceklermiş. Oradan birini görüyorlar, hızlı hızlı kaçıyorlar. Daha sonra da işte kamera kaydı orada bitiyor. Zaten yukarıdaki dükkan, ‘beni devamlı soyuyorlar, bıktım’ diyordu. Köşedekinden alamamış. Orada da bir sanki polis arabası mı görmüşler. Bu tarafa doğru kaçtılar. Buradan da işte benim buraya geliyorlar. Aynı gece içinde zincirleme suçu yani” ifadelerini kullandı.

Polise gidip şikayetçi olduğunu aktaran Çiğdem, “Hemen karakola gittim. Şikayetimizi bildirdik. Yani gerekli işlemleri yapılacak. Biz sabah kalkıyoruz ekmeğimize geliyoruz. Adam çalıyor. Haram, zıkkım olsun” dedi.