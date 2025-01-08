Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Hollanda’nın en önemli turizm fuarı olarak gösterilen Utrecht Jaarbeurs’da düzenlenen Vakantiebeurs Seyahat Fuarı’nda Kemer’in tanıtımını yapıyor.

Fuarın ilk gününde Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, bire bir görüşmeler gerçekleştirerek Kemer’in tanıtımını yaptı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Avrupa’nın en önemli fuarları arasında yer alan Utrecht Turizm Fuarı’nda Türkiye‘nin en önemli turizm destinasyonlarından olan Kemer’in tanıtımı yaparak misafirleri Kemer’e davet ediyor.

Başkan Topaloğlu’ndan ikili görüşmeler

Kemer’in marka değerini en üst seviyeye çıkarmak için tanıtım ataklarına hızla devam eden Başkan Topaloğlu, fuar alanında ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Başkan Topaloğlu, fuarda, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve turizmcilerle bire bir görüşmeler yaparak Kemer’in tanıtımını yaptı.

Başkan Topaloğlu, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ile de bir görüşme gerçekleştirerek Kemer ve Kemer turizmi hakkında bilgiler verdi.

Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Vakantiebeurs Seyahat Fuarı’nda turizm profesyonellerine Kemer’imizi anlatıyoruz. Amacımız Kemer’e daha fazla Avrupalı turist getirebilmek. Turizmcilerle yaptığımız bire bir görüşmeler de çok olumlu geçiyor. Kemer’e karşı büyük bir ilgi var. Kemer’imizi en iyi şekilde tanıtıyoruz. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Turizmcilerden aldığımız verilerle bu yılki turizm sezonunun çok daha iyi olacağını ümit ediyorum” dedi.