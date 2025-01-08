Marmaris Belediyesi ekipleri ilçedeki parklara kamera sistemi takılması için çalışmalarını hızlandırdı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün talimatlarıyla ilçedeki parklara güvenlik kameraları yerleştirilmesi için çalışmalar hızlandırıldı. Kurulan güvenlik kamerası sistemi sayesinde parklar artık daha güvenli aileler de daha huzurlu olacak. Parkların daha güvenli olması adına başlatılan projeyi Marmaris’teki tüm çocuk parklarına uygulayacaklarını dile getiren Başkan Ünlü, vatandaşlardan bu yönde çok talep geldiğini belirtti.

Başkan Acar Ünlü, “Marmaris’teki çocuk parklarının tamamını elden geçirerek revize ediyoruz. Bu çalışma kapsamında da güvenlik kamerası bulunmayan parklara kamera montajı yapıyoruz. Arızalı olanları da yeniliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu projeyle bu zamana kadar 26 parkımızda sistemi tamamlandı. Yeni yaptığımız parklarda zaten kamera sistemi de oluyor. Bu sayede parklar daha güvenli aileler de daha huzurlu olacak” dedi.

Başkan Ünlü, “Parklara zarar verilmesini önlemenin yanı sıra, oluşabilecek olumsuz durumların da önüne geçeceğiz veya müdahale etme şansı yakalayacağız” diyerek sözlerini bitirdi.