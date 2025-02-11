Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede sahipsiz sokak hayvanlarının artışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Ekinci, çevre köyler ve ilçelerden bilinçsizce sokağa bırakılan hayvanların ilçede sahipsiz hayvan sayısının artmasına neden olduğunu belirtti.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede artan sahipsiz köpek sayısı ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Ekinci, "Son dönemde ilçemizde sahipsiz sokak hayvanlarının artışıyla ilgili ciddi şikayetler almaktayız. Bu hayvanların önemli bir kısmı çevre köyler ve ilçelerden bilinçsizce bırakılmaktadır. Ancak, bilinmelidir ki bu tür davranışlar, hayvanların yaşamlarını zorlaştırmakta ve ilçemizdeki sokak hayvanı popülasyonunu artırmaktadır" dedi.

Ekinci, "Biz sokak canlarımıza Geçici Hayvan Bakımevimizde bakım ve sağlık hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, sahipsiz bir hayvanı sokağa bırakmak yerine belediyemize teslim etmeleridir. Bu şekilde hem hayvanların sağlıklı bir ortamda bakımını sağlarız hem de sokaklarda yaşamak zorunda kalmazlar. Sahipsiz hayvanlarla ilgili sorumluluğu sadece belediye olarak değil, tüm halk olarak taşımamız gerektiğine inanıyoruz. Hep birlikte çözüm üretmeli ve duyarlı bir toplum oluşturmalıyız" şeklinde konuştu.