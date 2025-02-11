Düzce Belediyesi bünyesinde hizmet veren bölgenin en büyük Bilim Merkezi, Kreş ve Gündüz Bakımevinin minik öğrencilerini ağırladı. Minikler, meraklı gözlerle ve büyük ilgi ile Bilim Merkezi bünyesinde hazırlanan sergi alanını gezerek, atölyeleri inceledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün eğitim noktasında ortaya koyduğu vizyonun en önemli göstergesi konumunda bulunan ve girişimleri neticesinde TÜBİTAK desteği ile Düzce’ye kazandırılan bölgenin en büyük Bilim Merkezi, öğrencilere bilim ve teknoloji dünyasını sevdirmeye devam ediyor. Merkezin son misafirleri Düzce Belediyesi iştirak şirketi Belka çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Kreş ve Gündüz Bakımevinin öğrencileri oldu. Öğretmenleri ve bilim merkezi yetkilileri eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette, farklı konseptlerde hazırlanan atölyeleri gezme imkanına erişen minikler, uygulamalı etkinliklerden de faydalandı.

Keyifli, eğlenceli ve eğitici zaman geçiren öğrenciler, büyük ilgi gösterdikleri bilim merkezinin atölyeleri hakkında da bilgilendirildi.