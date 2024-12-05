Bursa'da ‘Başkan Bozbey Burada’ projesi kapsamında makamını Mudanya ilçesine taşıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya’nın sorunlarını ve çözümlerini bildiklerini, önümüzdeki süreçte altyapı başta olmak üzere sahil düzenlemesi ve ulaşım gibi konularda çalışmalarımız devam edeceklerini söyledi. BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlattığı ‘Başkan Bozbey Burada’ projesi ilçelerde tüm hızıyla sürerken yeni durak Mudanya ilçesi oldu. Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi’nin tüm yönetim kadrosu ile birlikte Mudanya ilçesine çıkarma yaptı.

Mudanya'da ilk olarak Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi’yi ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey’e ziyaretlerinde CHP Mudanya İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay da eşlik etti. İlçede hayata geçirilen yatırımların ve projelerin ele alındığı görüşmede, Mudanya zeytininin Avrupa ve dünya pazarlarında daha fazla tanıtılması ve çiftçilerin hak ettikleri payı almaları için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Başkan Mustafa Bozbey, daha sonra Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’ı makamında ziyaret etti. Bölgenin gelişimi, 2025 programında yer alan Mudanya Metrobüs hattı, yol düzenlemeleri ve otopark projeleri başta olmak üzere ilçenin ulaşımını iyileştirmeye yönelik çalışmalar görüşüldü.

Daha sonra beraberindekilerle Mudanya Ziraat Odası Başkanı Zekai Samast ile Marmarabirlik'e bağlı 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu ve Marmarabirlik Genel Başkanvekili Ali Yıldız'ı makamlarında ziyaret eden Bozbey, ilçenin tarımsal potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için yapılabilecek çalışmaları ele aldı. Ziyaretlerde Mudanya Muhtarlar Derneği ve Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı da ziyaret eden Bozbey, buralarda da muhtarların ve esnafların talep ve önerilerini dinledi.

Daha sonra Mütareke Meydanı’nda vatandaşlarla buluşan Bozbey, özel olarak hazırlanan otobüsteki makamında halkın talep ve önerilerini dinleyerek, çözüm önerilerini ve projelerini anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaştan aldıkları güven ve enerjiyle yola devam ettiklerini söyledi. 15 günde bir farklı bir ilçeye başkanlık ofisini taşıdığını anımsatan Bozbey, "Sorunları yerinde tespit ediyoruz. Halkımızla bire bir görüşerek katılımcı bir anlayışla sorunların çözümüne destek veriyoruz. Saat kaç olursa olsun her bir vatandaşımızla görüşüyoruz. İletilen talep ve görüşleri tek tek değerlendiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi her kurumuyla Mudanya’dadır. Mudanya’nın sorunlarını ve çözümlerini biliyoruz. Önümüzdeki süreçte altyapı başta olmak üzere sahil düzenlemesi ve ulaşım gibi konularda çalışmalarımız devam edecek. Mudanyalıların yüzünü gülümsetmeye devam ediyoruz” diye konuştu.