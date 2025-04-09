Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) TOBB Ticaret Merkezleri iş birliğiyle düzenlediği Volkan Palaz’ın konuşmacı olarak yer aldığı ABD pazarına giriş sürecinde önemli detaylar konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

DTSO’da düzenlenen bilgilendirme toplantısına DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam ve ihracatçı üyeler katılım sağladı.

Düzce’nin doğal güzellikleri, tarihi, kültürel mirası ve akademik başarıları ile adından söz ettiren bir şehir olduğunu belirterek "Unutulmamalıdır ki Düzce aynı zamanda bir sanayi kentidir. İlimiz 2024 yılında faaliyet illerine göre ihracat rakamlarına göre 2 Milyar doların üzerinde ihracat yapmıştır. Odamız verilerine göre bu ihracatın yüzde 14’ünü Amerika ülkelerine yapmaktayız. 55 üyemizin Amerika ülkelerine ihracat yaptığını biliyoruz. Hedefimiz ABD ile ticaretimizde hem firma sayımızı hem de ihracat kapasitemizi artırmaktır. Bu hedefe ulaşmak için bizler de oda olarak Düzce’ye Gümrük Müdürlüğü’nün kurulması, bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi, projeler geliştirilmesi gibi çalışmalar yaparak üyelerimizin fırsatlara erişimini kolaylaştırmak için çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.

‘Dünya genelinde sonuçları olacak’

Bıyık, son dönemde ABD Başkanı tarafından açıklanan vergi tarifeleri sadece Türkiye’de değil Dünya genelinde çeşitli sonuçlar doğuracağını belirterek "Ortaya çıkan sonuçlar Düzce’deki üyelerimiz açısından ABD pazarında büyüme hedeflerimizi nasıl etkileyecek? Gelişmelerin bizler açısından riskleri nelerdir? Bu gelişmeler bizlere yeni fırsatlar mı doğuracak? Bugün bu soruların cevaplarını alacağımıza da eminim" ifadelerine yer verdi.

Toplantının devamında TTC Chicago Genel Müdürü Volkan Palaz, ABD Pazarına giriş süreçleri, ABD Pazarının Türk firmaları için önemi, iş insanlarına sağladığı avantajlar ve ABD pazarında uyulması gereken hususlar hakkında katılımcılara detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantının son bölümlerinde Palaz, katılımcıların ABD pazarı hakkındaki sorularına yanıt verdi.