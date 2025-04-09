Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kaleiçi, Yat Limanı ve Cumhuriyet Meydanı arasında ulaşımı sağlayan asansörde bakım ve onarım çalışması başlattı. Korozyona uğradığı tespit edilen çelik yapı elemanları yenileri ile değiştirildi.

Turizm şehri Antalya’da her gün binlerce yerli ve yabancı kişinin kullandığı Cumhuriyet Meydanı ile Yat Limanı arasında ulaşımı sağlayan asansör Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bakıma aldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen teknik incelemelerde çelik plakada zamana bağlı korozyondan kaynaklı deformasyon olduğu tespit edildi. Bunun üzerine daha kapsamlı inceleme yapmak, eksiklerin tespiti ve tamiri için sertifikalı ve statik projeli tam güvenlikli iş iskelesi kuruldu. Çalışmalar sırasında vatandaşların asansörü kullanıma devam etmesi amacıyla güvenli bir koridor oluşturuldu.

Bakım çalışması kısa zamanda tamamlanacak

İskele kurulumunun ardından çelik platformdaki civatalar, kaynak dikişleri ve diğer çelik yapı bileşenleri tek tek titizlikler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda korozyona uğradığı tespit edilen civatalar ve çelik yapı elamanları yenileri ile değiştirildi. Korozyona uğrayan bütün bileşenler temizlenerek pastan arındırıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Kaleiçi bölgesi ile Yat Limanı arasında ulaşımı kolaylaştıran asansörde titizlikle yürütülen bakım ve onarım çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Bölgede bulunan işletme sahipleri, asansörün özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistler için büyük kolaylık sağladığını belirterek, kullanımının bölge turizmi açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı. Tophane Çay Bahçesi’nden Yat Limanı’na inişi kolaylaştıran ve 37 metre yükseklikteki asansör, aynı zamanda kentin eşsiz deniz manzarası ve tarihi Kaleiçi siluetiyle ziyaretçilerin fotoğraf çektirmeyi tercih ettiği önemli bir nokta olma özelliğini taşıyor.