Körfez’de yürütülen sıfır atık çalışmaları kapsamında 2024 yılında 480 ton ambalaj atığı, 48 ton cam atığı ve 9,5 ton hurda araç lastiği olmak üzere birçok atık toplandı.

Körfez Belediyesi, sıfır atık kapsamında mahalle merkezlerine ve kamu binalarına atık pil, elektronik atık, bitkisel atık yağ, ilaç atıkları, ambalaj atıkları gibi atıkların atılacağı mobil atık getirme merkezleri ve konteynırlar yerleştirmeye devam ediyor. Hem kurumlarda hem de mahallelere yerleştirilen bu atık merkezleri ile toplanan atıklar, geri dönüşüm ya da enerji olarak ülke ekonomisine geri dönüşü sağlanıyor.

2024 yılı içerisinde 480 ton ambalaj atığı, 48 ton cam atığı, 1302 ton hacimli atık, 9,5 ton hurda araç lastiği, 146 ton tekstil atığı, 6500 kilogram bitkisel atık yağ ayrı toplanarak doğal çevrenin korunmasına ve ülke ekonomisinin gelişmesine önemli katkı sağlandı.