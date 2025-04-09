Son aylarda yükselişi durmayan yumurta fiyatları, ABD’ye ihraç edilen yumurtalarda 1,5 dolar fon kesintisi ile geriledi. İç piyasada 250 liralara kadar yükselen 30’lu yumurta fiyatı, 200 liraya kadar geriledi. Sektör temsilcileri, Türkiye’nin yumurta sıkıntısının olmadığını ve yumurta arzının Türkiye’deki herkese yeteceğini söyledi.

Yılbaşından itibaren yumurta fiyatlarında hızlı bir yükseliş görüldü. Yaklaşık 250 liraya kadar çıkan 30’lu yumurta fiyatları, ABD’ye ihraç edilen yumurtalarda 1,5 dolar fon kesintisinin uygulanmasıyla geriledi. Sektör temsilcileri, Türkiye’nin yumurta arzının iyi durumda olduğunu ve yumurtanın Türkiye’deki herkese yeteceğini söyledi. Öte yandan çiftlik yumurta üretiminde herhangi bir aksamanın olmadığı belirtildi.

Fon kesintisi kararı fiyatları düşürdü

Türkiye menşeli yumurtaya olan dış talebin artması, iç piyasadaki fiyatların yükselmesine yol açtı. Buna önlem olarak yumurta ihracatı için fon kesintisi kararı alındı. ABD’ye ihraç edilen yumurtalarda ilk etapta 50 cent ve devamında 1,5 dolar fon kesintisi uygulandı. Bu kararla birlikte ihracat yavaşlarken, iç piyasadaki fiyatlar geriledi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yıldırım, Ramazan ayında Türkiye’de kuş gribi kaynaklı hayvan sayısında bir azalma yaşandığını söyledi. Yıldırım, "Ramazan ayına girerken, marketlerde yumurta fiyatı 250 liraya kadar çıktı. Şu anda yumurta fiyatı 200 ila 230 lira civarında seyrediyor. Yaklaşık yüzde 10’luk bir gerileme yaşandı" dedi.

ABD’ye ihraç edilen yumurtalarda 1,5 dolarlık fon kesintisi uygulandığını hatırlatan Yıldırım, "Bu kesinti kısmen ihracatı yavaşlattı. Son bir haftadır ABD’ye yumurta ihracatı azaldı. Bu da iç piyasadaki fiyatları dengeledi" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Başka bölgelerde kuş gribi yayılmazsa yumurta fiyatları artmaz, seyrinde devam eder. Yumurta fiyatlarının çok fazla yükseleceğini sanmıyorum. Tüketici marketten tek seferde 3-4 koli yumurta almak yerine sadece ihtiyacı kadar yumurta almalı. Türkiye’nin yumurtaları kendisine yeter. Hatta çevresindeki ülkelere de yetecek kadar yumurtası vardır" açıklamalarında bulundu.