Gaziantep’te jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan çember operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 147 şahıs yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Mart ayında çok sayıda "çember" operasyonu yapıldı. JASAT ekipleri tarafından icra edilen faaliyetlerde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 147 şahıs yakalandı.

Şüpheli şahısların hepsi, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından tutuklandı.