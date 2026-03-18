Gaziantep'te, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehitlikle anma programı düzenlendi. Asri Mezarlık Şehitliği'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler ile hayatını kaybeden gaziler için dualar edildi. Törene katılan kent protokolü, daha sonrasında şehit kabirlerine karanfiller bırakarak dualar etti, şehit ailelerine tekrar başsağlığı diledi.

Programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, ilçe kaymakamları, kent protokolü, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi ile şehit ve gazi aileleri katıldı.