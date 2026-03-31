Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, 'Genç Adımlar Kariyer Yolu' projesi kapsamında açılan Seyahat ve Konaklama Hizmetleri Kursunu ziyaret ederek kadın kursiyerlerle bir araya geldi. Şener, kadınların istihdama katılımını artırmayı hedeflediklerini belirterek, 'Kadınların başarısı Akdeniz'in başarısıdır' dedi.

Akdeniz Belediyesi, İşkur Mersin İl Müdürlüğü ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen 'Genç Adımlar Kariyer Yolu' projesi kapsamında açılan Seyahat ve Konaklama Hizmetleri Kursu devam ediyor. Yerel kalkınmaya katkı sunmayı ve özellikle kadınların istihdamını artırmayı amaçlayan kurs, havalimanı ve konaklama sektörüne nitelikli personel yetiştirmeyi hedefliyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Proje Eğitim ve Uygulama Merkezinde düzenlenen kursu ziyaret eden Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, kursiyerlerle sohbet ederek eğitim süreci hakkında bilgi aldı. Ziyarette Şener'e Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih Arı da eşlik etti.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif rol almasının önemine dikkat çeken Şener, kursun teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitim imkanı sunduğunu ifade etti. Şener, 'Kadınların kendi ayakları üzerinde durmalarına destek olmak amacıyla açtığımız kurstaki hedefimiz, kursiyerlerimizi sektöre tam donanımlı şekilde hazırlamak. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatın merkezinde yer alması önceliğimizdir. Burada aldıkları eğitimle hem kendilerine hem de kentimizin ekonomisine büyük değer katacaklar' diye konuştu.

Projeyle birlikte kadın kursiyerlerin havalimanı ve turizm sektöründe istihdam edilmesinin hedeflendiği bildirildi.