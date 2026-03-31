Mersin Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede başlattığı 'Ağaçlandırma Kampanyası' ile iklime dayanıklı ağaçlar dikerek kentin yeşil dokusunu güçlendirmeyi ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı hedefliyor.

Mersin'in yeşil dokusunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Peyzaj Master Planı kapsamında oluşturulan Stratejik Eylem Planı kararları doğrultusunda daha yeşil bir kent için 'Ağaçlandırma Kampanyası' başlattı. Başlatılan kampanya kapsamında sorumluluk alanında bulunan cadde ve bulvarlara iklim değişikliğine dayanıklı ağaçlar dikilerek kentin yeşil dokusu güçlendiriliyor.

İklim değişikliğine dirençli ağaçlar ile Mersin daha da yeşil

Mersin'in 13 ilçesinde eş zamanlı olarak başlatılan kampanya ile iklime uyumlu, sıcak ve kuraklığa dayanıklı, az su isteyen ağaçlar sayesinde daha yeşil, daha konforlu ve estetik bir kent oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda, 13. Cadde, 34. Cadde, Mezitli İsmet İnönü Bulvarı, Rıfat Uslu Caddesi, Gazi Osman Paşa Caddesi, Mimar Sinan Bulvarı, Tarsus Çamlıyayla yolu, Tarsus Gazipaşa Bulvarı, Erdemli Erdemoğlu Bulvarı gibi lokasyonlar belirlendi. Ayrıca kenti Akdeniz'in mavi suları ile buluşturan ve yeşillik örtüsü ile huzurun korunduğu mekanlardan birisi olan Kültür Parkta da eksik ağaçların tamamlanması ve yeni ağaçlandırma yapılması planlanıyor. İklime uygunluğu ve dayanıklılığı önceleyen ekipler, Çınar, Fıstık Çamı, Ateş ağacı, Ilgın, Orkide ağacı, Jakaranda, Oya ağacı gibi türleri belirlenen alanlara dikiyor.

'Kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak için ağaçlandırma kampanyamızı başlattık'

Sorumluluk alanlarında bulunan cadde ve bulvarları daha da yeşillendirmek için çalışmalara başladıklarını söyleyen Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Park Bahçeler Proje Şube Müdürlüğünde görevli peyzaj mimarı Görkem Arkan, refüj, park ve yeşil alanlara otomatik sulama sistemi, kurakçıl peyzaj ve kuraklığa dayanıklı bitkilendirme yaptıklarını söyledi. Büyükşehir için sürdürülebilirliğin önemli olduğunu belirten Arkan, 'Dünya çapında yaşanan iklim değişiklikleri sebebiyle Türkiye'de en çok etkilenen illerden bir tanesi de Mersin'dir. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinin azaltılması, kentsel ısı adalarının ve etkilerinin azaltılması, iklim değişikliğine dikkat çekerek farkındalık oluşturmak ve ayrıca kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak amacıyla ağaçlandırma kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz' sözlerine yer verdi.

'Hedefimiz Mersin'in nefes alan bir şehir olmasını sağlamak'

Kent genelinde daha yeşil, konforlu ve estetik bir Mersin oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Arkan, 'Kullanacağımız bitki türleri arasında yerine ve uygunluk durumuna göre; çınar, fıstık çamı, ateş ağacı, ılgın, orkide ağacı, jakaranda, oya ağacı gibi türler bulunmakta. Hedefimiz Mersin'in nefes alan bir şehir olmasını sağlamak, gölgeye ve serinliğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımız için kalıcı çözümler üretmek. Kentimizin geleceğini, diktiğimiz her ağaçla daha sağlıklı, daha estetik ve yaşanabilir kılmaktır. Bu kapsamda da doğaya ve insana saygılı yeşil bir Mersin için çalışmalarımızı memnuniyetle sürdürmekteyiz' ifadelerini kullandı.