Mersin Büyükşehir Belediyesinin Toroslar Çocuk Kampüsünde düzenlediği 'Masal ve Drama Atölyesi', çocukların hayal gücünü geliştirirken özgüven ve iletişim becerilerini de güçlendiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Toroslar Çocuk Kampüsünde çocukların gelişimine katkı sağlayan atölye çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar arasında yer alan 'Masal ve Drama Atölyesi', çocukların hem hayal gücünü hem de sosyal becerilerini geliştirmelerine imkan sunuyor.

Çocuklar masal ve dramayla gelişiyor

5-14 yaş arası çocukların katıldığı atölyede yaş gruplarına göre farklı çalışmalar yapılıyor. Daha küçük yaş gruplarında hikaye okuma, kukla oyunları ve temel drama çalışmaları yapılırken, daha büyük çocuklar için tiyatro ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Atölye sayesinde oyunculuğa ilgi duyan öğrenciler de yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor.

6 haftalık planlanan atölyede çocukların özgüvenlerinin gelişmesi, iletişim becerilerinin güçlenmesi ve kendilerini ifade edebilme yeteneklerinin artması hedefleniyor. Programın başlangıcında nezaket kuralları ve sağlıklı iletişim konuları ele alınırken, önemli gün ve haftalara yönelik farkındalık çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Salı ile cumartesi günleri arasında düzenlenen etkinliklere katılan çocukların hem okuma alışkanlıkları gelişiyor hem de drama ve tiyatro çalışmalarıyla sosyal gelişimleri destekleniyor.

'Çocukların özgüven, iletişim becerisi konusunda çok geliştiğini takip ediyoruz'

Büyükşehir Belediyesi Toroslar Çocuk Kampüsünde Masal ve Drama Eğitmeni, Okul Öncesi Öğretmeni Öyküm Önal, Masal ve Drama Atölyesinin detaylarını paylaşarak, '5-14 yaş arası gruplarımız var. Küçük yaş gruplarımıza hikaye okuma, kukla oynama, drama çalışmaları yapıyoruz. Daha büyük öğrencilerimiz ile de kitapları keşfediyoruz ama ağırlıklı olarak drama ve tiyatro çalışmaları yapıyoruz. Onlara sahne deneyimi kazandırıyoruz. Oyunculuğa yönelik ilgisi olan öğrencilerimiz burada yeteneklerini keşfediyorlar. Aslında genel çerçevede baktığımızda çocukların özgüven, iletişim becerisi konusunda çok geliştiğini süreç içerisinde takip ediyoruz' dedi.

6 haftalık bir atölye planı hazırladıklarını ve çalışmalara nezaket kurallarıyla başladıklarını belirten Önal, 'Arkadaşlarımızla, ailemizle iyi iletişim kurma üzerinden başlayıp belirli gün ve haftaları da değerlendiriyoruz. Her özel günü olabildiğince çocuklara farkındalık kazandırarak öğretiyoruz. Çocuklar salı-cumartesi arası her gün buraya gelebiliyorlar. Hem okuma alışkanlığı ve özgüven kazanıyorlar hem de kendilerini ifade etme becerilerini destekliyoruz' diye konuştu.

Masal ve Drama Atölyesinde ebeveynlerle ve çocuklarla mahremiyet eğitimi üzerine çalışmalar yaptıklarını da anlatan Önal, 'Bu çalışmalarımızı drama çalışmalarıyla destekliyoruz. Aynı zamanda atölyemizde avukatlarımızın ve psikologlarımızın geldiği çalışmalar da yapıyoruz. Çocuk hakları ve akran zorbalığı üzerine çalışmalar yaptık' ifadelerine yer verdi.