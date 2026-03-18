Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla il genelindeki toplu taşıma araçlarının 3 gün boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Vatandaşların aile, akraba ve kabir ziyaretlerini ulaşım engeli yaşamadan, huzur içinde gerçekleştirebilmeleri amacıyla otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımından ücret alınmayacak. Bayramın manevi atmosferine katkı sağlaması hedeflenen ücretsiz ulaşım uygulaması, 20 Mart Cuma günü başlayıp 22 Mart Pazar günü saat 24.00'te sona erecek. Bayram süresince toplu taşıma araçları, 'e-komobil.com' ve 'kocaeli.bel.tr' adreslerinde belirtilen pazar ve tatil günleri sefer saatlerine göre çalışacak.

İki hat ücretli olmaya devam edecek

Açıklamada, il genelindeki ücretsiz ulaşım uygulamasından İzmit-Kartal güzergahında çalışan Hat 200 ile Gölcük-Gebze güzergahında hizmet veren Hat 700'ün muaf tutulduğu, bu hatların mevcut ücretli tarifeyle çalışmaya devam edeceği hatırlatıldı.

Kabristan ziyaretleri için ücretsiz ring seferleri

Büyükşehir Belediyesi, her dini bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da vatandaşların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak için Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı'na ücretsiz servisler düzenleyecek. Arife günü ile bayramın ilk iki günü Batı Terminali'nden 09.00 ile 16.00 saatleri arasında her saat başı hareket edecek olan ücretsiz mezarlık servislerinin güzergahları ise şu şekilde belirlendi:

Bağçeşme Mezarlığı güzergahı: Batı Terminali - Tren Garı - Kuzey Yanyol - Leyla Atakan Caddesi - Çocuk Parkı (İzmit Lisesi Önü) - Yeni Turan - Bağçeşme.

Asri Mezarlık ve Kent Mezarlığı güzergahı: Batı Terminali - Tren Garı - Kuzey Yanyol - Leyla Atakan Caddesi - Santral - Mehmet Ali Paşa - Üçyol - Eski İstanbul Yolu - İzmit Kent - Baki Komsuoğlu Bulvarı - Kurtuluş Bulvarı - Kent Mezarlığı.