Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Süt üretimini de tüketimini de destekliyoruz" dedi.

Başkan Ataç, 1 Haziran Dünya Süt Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında süt tüketimi ile birlikte üretimin önemine ve üreticinin desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Ataç, "Sağlıklı nesiller yetiştirebilmemiz için büyük önem taşıyan süt, üretim sektörü açısından da kritik bir yere sahiptir. Ancak geldiğimiz noktada ülkemizde süt üreticilerine desteklerin yetersiz olması üreticileri zor durumda bırakıyor. Yeteri kadar devlet desteği alamayan üretici, maliyetlerin altında eziliyor. Ürün fiyatlarının maliyeti karşılayamaması nedeniyle de üretici üretmekten vazgeçip ya ineğini satıyor ya da kesiyor. Tüketici ise alım gücünün düşmesi nedeniyle yüksek fiyatlı süt ve süt ürünleri alamıyor. Dünyadaki tüm gelişmiş ülkeler, sütün faydalarının kavranması, süt tüketiminin daha da artırılması için çalışmalar yapmaktadır. Tepebaşı Belediyesi olarak biz de süt üreticilerini elimizden geldiği ölçüde destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aşevinde görevli personellerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine süt teslimi yapıyoruz"

Kavacık, Uludere ve Atalantekke mahallelerinde Tepebaşı Belediyesi’nin destekleri ile hayata geçirilen süt toplama merkezlerinde, sütün işlendiğini ve üreticimizin emeğinin kazanca dönüştüğünü belirten Başkan Ataç, mesajının devamında şu sözlere yer verdi:

"Tepebaşı Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi yine üreticilerimizin yanında olmaya onları desteklemeye devam edeceğiz. Süt tüketiminin de üretim kadar desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda, aşevinde görevli personellerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine süt teslimi yapıyoruz. Sütün daha iyi değerlendirilmesine yönelik de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. ’Her Ev Bir Mandıra’ projesi başlattık. Şehirde yaşayan vatandaşlarımızın süt alarak kendi yoğurtlarını, peynirlerini, tereyağlarını yapmalarını teşvik edeceğiz. Öte yandan üreticilerimizin sütlerini ürüne dönüştürerek, tek elden satmalarının yararlı olacağını düşünüyorum. Bu duygu ve düşünceler ile süt tüketiminin çok önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor, üreticilerimizin yeteri kadar desteklendiği sağlıklı günler diliyorum."