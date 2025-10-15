Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, bazı çevrelerin Aydın’a yapılan hizmet ve yatırımlardan rahatsızlık duymasına sert sözlerle tepki gösterdi. Başkan Arıkan, "Patlasalar da çatlasalar da bu hizmetler Aydın’a gelecek" ifadelerini kullandı.

Yaptığı açıklamada eleştirilerin asılsız olduğunu belirten Başkan Arıkan, "Bir insan çevresine çok fazla ahkam kesiyor ve herkese saldırıyorsa, bilin ki kendi kusurlarından saklanıyordur. Hayatında hiçbir başarısı olmadan, sadece birilerinin eline eteğine tutunarak bir yerlere gelenler en fazla dolgu malzemesi olarak kullanılırlar" dedi.

Arıkan, Aydın’a gelen bakan ve bürokratların ziyaretlerinden rahatsız olanlara tepki göstererek, "Kendi memleketinde, sokağında, çarşısında dolaşamayanlar ya da ayda yılda bir misafir gibi gelip gidenler Anlaşılan hala Brüksel’de sanıyorlar kendilerini. İlimize gelen bakanlardan, bürokratlardan rahatsız olmuşlar. Hayırdır, neden rahatsız oldunuz? Yeni yatırım ve projelerle Aydınımıza hizmet gelecek olması mı rahatsız etti sizi; yoksa bu hizmetlerle birlikte bir dahaki seçimlerde kendinizi göremeyeceğiniz endişesi mi sardı içinizi" diye konuştu.

Aydın’a kazandırılacak projelere dikkat çeken Başkan Arıkan, "Hemşehrilerimiz kentsel dönüşümle güvenli konutlara kavuşacak; güçlenen ulaşım altyapımız sayesinde sevdiklerine daha rahat ulaşacak. Sosyal belediyeciliğimizi daha da güçlendirerek kadınlarımıza, çocuklarımıza ve engellilerimize yeni hizmet merkezleri kazandıracağız. Biz taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz" dedi.

Söke Belediye Başkanı Arıkan açıklamasında, "Bizler yedi yirmi dört bu şehirde yaşıyoruz. Bu güzel şehrin insanıyla, çarşısıyla, ovasıyla, köylüsüyle hemhal olarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizler Aydın’ın hizmetkarlarıyız; hemşehrilerimizle bir ve beraberiz" ifadelerine yer verdi.