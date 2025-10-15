Şırnak’ın Silopi ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada, 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Silopi ilçesi Hastane Caddesi üzerindeki Gümrük Lojmanları Kavşağı’nda meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen hafif ticari araç ile B.S. (19) yönetimindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. B.S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hafif ticari aracın sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.