Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Demokrasi Meydanı’nda Sigorta Haftası’nda açılan deprem sergisinde 1999’da oluşan ağır tabloyu anlatan fotoğrafları inceledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Demokrasi Meydanı’nda bu yıl 13.’sü düzenlenen Sigorta Haftası etkinliklerine katıldı. Meydanda kurulan stantlarda 17 Ağustos 1999 günü yaşanan asrın faciasını yansıtan fotoğraflar sergilendi ve Sakaryalılara deprem sigortasıyla ilgili önemli bilgilendirmeler yapıldı.

SATSO 16. Meslek Komitesi’nin düzenlediği programda AFAD ve Büyükşehir İtfaiyesi, yürüttükleri acil durum çalışmalarını anlatan çadırlar kurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, etkinlik alanını gezdi. Programa ayrıca AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SESOB Başkanı Hasan Alişan, SATSO 16. Meslek KomitesiBaşkanı Ayhan Akdağcı ve SATSO üyeleri de katıldı.

Başkan Alemdar, alanda Sakarya’nın yaşadığı yıkımı gözler önüne seren fotoğrafları inceledi ve daha önce de olduğu gibi bir kez daha “dönüşüm” çağrısı yaptı.

Başkan Alemdar, “Sakarya için dönüşüm artık bir tercih değil, zorunluluktur” sözleriyledikkat çekti. Sakarya’nın deprem kuşağında yer alan bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Alemdar, “Geçmişte çok büyük depremler, yıkımlar yaşadık. Afetlere hazırlık noktasında sigorta yaptırmak elbette çok önemli fakat tek başına soruna çözüm olmuyor.Depreme hazırlıkta en önemli adım dönüşümdür. Sakarya’da artık dönüşüm bir tercih olmaktan ziyade zorunluluktur. Afetlere dirençli bir şehir hedefi ile riskli binaların yenilenmesi ve şehrin olası afetlere karşı dayanıklılığının artırılması için kaybedecek bir dakikamız bile yok” dedi.