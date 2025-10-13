AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi’nin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) yer tahsis etmediklerini belirterek sert eleştirilerde bulundu.

CHP’li yerel yönetimlerin Eskişehir’e hizmet üretmediğini ve şehrin önünü tıkadıklarını vurgulayan Başkan Albayrak, "Kıymetli hemşehrilerim, sizlerin karşısına her zaman müjdeler sunarak çıkmak istiyoruz lakin bu sefer durum biraz farklı. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini duyurdu. Bu kapsamda TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi için 81 ilden görüşler alınmaya başlandı. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Şu an Türkiye’deki her il, bu projeden en yüksek payı alabilmek için yarış halinde. Ne yazık ki güzel şehrimiz Eskişehir’de durum farklı. Yıllardır CHP’liler tarafından yönetilen Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyeleri, bu büyük projeye konut alanı sağlamaları ve diğer illerle yarış halinde olmaları gerekirken tam aksini yaptılar. Milli Emlak Müdürlüğü’ne Eskişehir’de bizim size verecek alanımız yok dediler. Şaka gibi gelebilir ancak maalesef doğru" dedi.

"CHP zihniyetinin, halkın yararına olan TOKİ projesine karşı takındığı tutum ortadadır"

Bu tavrın dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma fırsatını engellediğini vurgulayan Başkan Albayrak, "Bu tavır, halkımıza hizmet etmekten uzak bir tavırdır. Şunu da belirtmeden geçmeyeyim, Odunpazarı Mamuca mevkiinde 3 bin 109 adet konut yapılırken dahi şantiyesini mühürleyen CHP’li Odunpazarı Belediyesi, hemşehrilerimizin buradaki yuvalarına girebilmelerini yaklaşık 3 sene geciktirmişti. Yine benzer bir senaryo mevcut. Bakın daha geçen hafta Simav merkezli bir deprem oldu ve şehrimizde de hissedildi. Şehri depreme hazırlaması gereken bu zatların maalesef deprem konusu umurlarında değil. Birbirleriyle uğraşmaktan Eskişehir’e hizmet etmiyorlar" şeklinde konuştu.

"Ne kadar engellemeye çalışsalar da biz Eskişehir’in yanındayız"

AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ancak hemşehrilerimiz müsterih olsun. AK Parti olarak, her zaman milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. İI Çevre Şehircilik ve İklim Değişikli Müdürlüğü’müz, paydaş kurumlarımızla birlikte TOKİ Sosyal Konut Projesi için gereken yerleri belirledi ve Eskişehirlilerin bu projeden yararlanmasını sağlanacak. Eskişehir’in her köşesinde dar belirli ailelerimizin, gençlerimizin ve şehit ailelerimizin ev sahibi olabilmesi için var gücümüzle çalışacağız. CHP zihniyeti ne kadar engellemeye çalışsa da biz Eskişehir’in ve Eskişehirlilerin yanındayız. Bu proje hepimizin. CHP’li Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyelerini hemşehrilerimize şikâyet ediyor, bu yaklaşımı Eskişehirli hemşehrilerimizin vicdanına havale ediyorum."