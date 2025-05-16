Bartın Üniversitesi (BARÜ) bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren İslami İlimler Fakültesi yeniden yapılandırılarak yeni adıyla İlahiyat Fakültesi oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 15 Mayıs 2025 tarihli 9818 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla Bartın Üniversitesi (BARÜ) İslami İlimler Fakültesinin adı, yeni bir yapılanmaya gidilerek İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi. Türkiye genelinde "İslami İlimler Fakültesi" adıyla eğitim veren yükseköğretim kurumlarının mezunlar, müfredatlar ve kurumlar arası uygulama bütünlüğüne sahip bir yapıya ulaşması hedefiyle isim değişikliğine gidildi.

Akademik faaliyetlerini İlahiyat Fakültesi adıyla sürdürmesi uygun bulunan fakültenin, İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA) tarafından eğitim-öğretim kalitesini tescilleyen ulusal akreditasyon belgesi de bulunuyor.

Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü açıldı

Ayrıca her yıl yeni program ve bölümlerin açılmasıyla gücüne güç katan BARÜ’de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) kararıyla Arapça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü açılmasına karar verildi. Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan bölüm 2025-2026 eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci kabul edecek. Bölümde öğrencilere Arapça diline ileri düzeyde hâkimiyet kazandırmanın yanı sıra; çeviri kuramları, çeviri stratejileri, metin çözme, kültürel farkındalık, sözlü-yazılı çeviri uygulamaları gibi alanlarda kapsamlı teorik ve pratik eğitim sunulacak.

Beş yıl sürecek şekilde yapılandırılan eğitim programında, öğrenciler, lisans eğitimine başlamadan önce bir yıl süreli Arapça Hazırlık Programı ile dil becerilerini geliştirme ve lisans eğitimine güçlü bir altyapıyla başlama imkânına sahip olacak.

"Nitelikli eğitim altyapımızla geleceğe umut olan bireyler yetiştireceğiz"

BARÜ’nün her alanda gücüne güç katmaya devam ettiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bartın Üniversitesi olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli genç nesillerin yetiştirilmesi noktasında tüm bileşenlerimizle çalışıyoruz. Ulusal akreditasyon belgesine sahip olan İslami İlimler Fakültemiz yeni adıyla İlahiyat Fakültemiz de nitelikli eğitim altyapısıyla geleceğe umut olan bireyler yetiştirmeye devam edecek. Ayrıca bu yıl Bartın Meslek Yüksekokulu bünyesinde ‘Robotik ve Yapay Zekâ’ ile ‘Yapay Zekâ Operatörlüğü’ ön lisans programları da açılıyor. Edebiyat Fakültesi ‘Arapça Mütercim ve Tercümanlık’ lisans programına da ilk kez öğrenci alarak eğitim faaliyetlerimizi genişleteceğiz. Bu doğrultuda eğitimde attığımız yenilikçi adımlarda daima bizleri destekleyen YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar ile tüm YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.