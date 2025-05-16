Sağlık Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı", Bayburt’ta Şehit Nevzat Kaya İlkokulu’nda tanıtıldı.

Programla; çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması, sağlık okuryazarlıklarının artırılması ve her bir öğrencimizin birer "Sağlık Elçisi" olarak yetişmesi hedeflenmekte.

Vali Mustafa Eldivan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen tanıtım programında sağlıklı bir geleceğin, sağlıklı çocuklarla mümkün olduğu bir kez daha vurgulandı.