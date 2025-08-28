Bartın Üniversitesini (BARÜ) ziyaret eden Almanya Saarland Üniversitesinden Prof. Dr. David Scheschkewitz ve Prof. Dr. Dominik Munz tarafından bilimsel söyleşi gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Prof. Dr. Cem Burak Yıldız’ın yürütücü olarak görev aldığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Alman Araştırma Cemiyeti (DFG) iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Almanya Saarland Üniversitesinden Prof. Dr. David Scheschkewitz ve Prof. Dr. Dominik Munz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Rektör Akkaya, çevre dostu bilimsel çalışmalara destek verdiklerini belirtti

Çevreye zararsız bir şekilde küçük molekülleri çeşitli hammaddelere dönüştürmeyi hedefleyen projenin yıllık toplantısı kapsamında BARÜ’ye gelen Prof. Dr. David Scheschkewitz ve Prof. Dr. Dominik Munz ilk olarak Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Gümüş ile bir araya geldi. Rektör Akkaya, proje ekibiyle gerçekleştirdiği görüşmede Prof. Dr. Yıldız ve tüm proje ekibine çalışmalarında başarılar dileyerek çevre dostu bilimsel çalışmalara olan desteğini vurguladı. Ziyaretlerinin ardından Prof. Dr. Scheschkewitz ve Prof. Dr. Munz, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Söyleşileri programı kapsamında inorganik kimya ve çeşitli teoriler hakkında bilimsel sunumlarda bulundu. Prof. Dr. Scheschkewitz "Hückel Aromatiklerinin Silisyum Türevleri", Prof. Dr. Munz ise "Metal Nitrenler, Fosfinidenler ve Karbinler" başlıklarında katılımcılara bilgiler aktardı.

İlgiyle takip edilen söyleşi, soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.