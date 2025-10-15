Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Adıgüzel, 2026 yılında faizlerin düşmesiyle kamu yatırımlarının artmasını beklendiklerini ifade etti.

KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel, kamu müteahhitlerinin 6 Şubat Kahramanmaraş’ta yasanan büyük yıkım sonrasında kamu yatırımlarının durdurulması veya yavaşlatılmasıyla zorlu bir süreç geçirdiğini hatırlattı. 2026 yılı için umutlu olduklarını belirten Başkan Ali Adıgüzel, faizlerin düşmesi ve kamu yatırımlarının yeniden artmasıyla inşaat sektöründe toparlanma beklediklerini ifade etti.

Adıgüzel, "Hem afet bölgesi dışında kalan kamu müteahhitleri hem de ülke genelinde yüksek faiz oranları nedeniyle konut satamayan yatırımcı müteahhitler, son dönemde ciddi sıkıntılar yaşadı. Bu nedenle sektör, faizlerin düşmesini ve kamu yatırımlarının yeniden başlamasını dört gözle bekliyor. Önümüzdeki yıldan itibaren sektörde yeniden bir hareketlilik olacağına inanıyoruz," dedi.

6 ay icinde konut sayısının 450 bine ulaşması bekleniyor

Kahramanmaraş depremleri sonrasında Türkiye genelinde inşaat faaliyetlerinde bir eksen kayması yaşandığını belirten Adıgüzel, devlet eliyle yapılan yatırımların büyük bölümünün deprem bölgesine yönlendirildiğini ifade etti. "Deprem sonrası bütçelerin önemli kısmı afet bölgesine aktarıldı. Son verilere göre 350 bin deprem konutu teslim edildi. Yaklaşık altı ay içinde bu sayının 450 bine ulaşması bekleniyor. Böylece hükümetimiz, 2,5-3 yıl gibi kısa bir sürede deprem konutlarındaki hedefini büyük ölçüde tamamlamış olacak" dedi.

Afet bölgesindeki konut açığı 2026 yılının sonuna kadar tamamlanacak

Adıgüzel , "Özel sektörde faaliyet gösteren yap-sat müteahhitleri, deprem sonrası dönemde pozisyon almakta zorlandı. Çünkü illerdeki farklı imar yönetmelikleri ve her kentin farklı imar dokusunu bir standarta getirerek çalışmalara başlamak kolay olmadı. Bu nedenle yerinde dönüşüm projeleri, kamu yatırımlarına oranla nispeten daha ağır ilerledi. Yerinde dönüşüm başvuruları haziran 2025’ te tamamlandı. Bu projelerin de 2026 yılının sonuna kadar tamamlanacağını öngörüyoruz. Bu sayede afet bölgesindeki konut açığının da çok büyük oranda kapanacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

2026 yılının sektör açısından kritik bir döneme işaret ettiğini belirten KAMİAD Başkanı, "Afet konutları dışında ülkemizdeki diğer yatırımlar duraksadığı için; Kamu müteahhitleri son iki yıldır ciddi bir durgunluk yaşadı. Kamu yatırımları azaldığı için, aşırı rekabetçi ortam nedeniyle birçok müteahhit maliyetine veya zararına çalışmak zorunda kaldı. Ancak afet konutlarının tamamlanması ve hükümetimizin açıkladığı 500 bin sosyal konut, bu alanda yeni bir sürecin başladığını göstermektedir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde kamu projeleri yeniden canlanacak ve sektöre moral verecektir."

Suriye’de savaşın bitmesiyle birlikte savaşta yıkılmış şehirlerin inşaası; bilhassa bölgeye yakın illerdeki müteahhitler için büyük önem arz etmektedir. Devletimiz Suriye konusunda bugüne kadar hiçbir ülkenin göstermediği kardeşliği ve misafir perverliği göstermiştir. Şimdi de bu şehirlerin yeniden ayağa kaldırılmasında en büyük payı ülkemizdeki iş insanlarının alması için ön ayak olmalı ve sektörümüze destek olmalıdır. Kamuya iş yapan ve özel sektöre iş yapan tüm müteahhitlerin beklentisi bu yöndedir" dedi.

Türkiye genelinde nüfus artışıyla birlikte konut açığının giderek büyüdüğünü söyleyen Adıgüzel, artan maliyetlerin ve yüksek faiz oranlarının konut satışlarını olumsuz etkilediğini vurguladı. "Orta ve dar gelirli vatandaşın konuta erişimi giderek zorlaşıyor. Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte konut piyasasında hareketlilik başlayacak. Yukarıda bahsettiğim tüm bu gelişmeler doğrultusunda; 2026 yılının sektör açısından yeniden toparlanma yılı olmasını bekliyoruz," diye konuştu.